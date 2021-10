Le coach Ngalla Sylla a réagi sur le tirage au sort et les adversaires en matchs de poule pour le Sénégal. « Nous partageons notre poule avec les Émirats Arabes Unis, pays hôte. L’Espagne et le Portugal avec qui nous avons joué récemment en coupe du monde, un match difficile. Le premier cité fait partie des ténors en Europe. Nous sommes dans une poule serrée. »

Le tournoi Intercontinental de Dubai organisé par aura lieu du 2 au 6 novembre. Les Lions ont entamé leur deuxième stage de préparation. La préparation a débuté depuis le 6 octobre. « Nous allons poursuivre la préparation. On n’aura pas le temps de disputer des matchs amicaux parce qu’on a que 15 jours devant nous pour rallier Dubai. On connaît maintenant nos adversaires, nous allons poursuivre le travail » informe le sélectionneur.

Ce sera une première pour le Sénégal de jouer dans cette compétition qui regroupe les huit meilleures équipes au monde. Les Lions n’y vont pas en touristes. « Le travail tactique sera déterminant pour sortir de la phase des poules. Nous voulons rester parmi les 4 meilleurs au monde. Nous avons réussi cet objectif à la coupe du monde, nous souhaitons garder ce statut. Pour le reste, l’appétit vient en mangeant »

👀 Here are the groups for the 2021 Tecnotree Intercontinental Beach Soccer Cup in Dubai 🇦🇪!#beachsoccer #dubai @tecnotree pic.twitter.com/2cJFFmQQ4O

— BeachSoccerWorldwide (@BeachSoccer_WW) October 12, 2021