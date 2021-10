Arrivé tout récemment, Tacko Fall a déjà la grosse cote auprès des supporters de Cleveland.

Recruté en septembre dernier en provenance de Boston sous la forme d’un contrat non garanti d’un an avec la franchise de l’Ohio, Elhadji Tacko Serigne Diop Fall, de son nom complet, s’adapte de bonne de manière chez les Cavaliers de Cleveland. Le pivot sénégalais de 25 ans commence à faire l’unanimité chez les supporters mais aussi le staff technique et même ses nouveaux coéquipiers.

Alors qu’il n’a joué que 12 minutes durant cette pré-saison en NBA, Tacko Fall commence à entendre son nom résonner dans les tribunes du Rocket Mortgage Fieldhouse. Quelque chose que le joueur même n’arrive à expliquer. « Je suis très reconnaissant. C’est quelque chose auquel je ne m’attendais pas du tout. Ce n’est pas tous les jours que vous obtenez ce genre d’interaction de la part des fans et cela signifie beaucoup pour moi », a déclaré Tacko Fall.

Et pour lui, le plus important sera de démontrer ses qualités sur les parquets. « Je veux juste faire ce que j’aime faire : mon travail, parce que c’est pour cela que je suis ici. Je veux m’amuser et être heureux. Je suis nouveau. J’étais à Boston pendant deux ans, je n’ai pas gagné le championnat ou quoi que ce soit. C’est vraiment une bénédiction d’avoir ce genre de commentaires de la part des gens. »

Il n’y a pas que les fans qui admirent Tacko Fall. Ses coéquipiers gravitent autour de lui. Les entraîneurs ne peuvent pas en dire autant. « J’adore Tacko, a déclaré Bickerstaff, entraineur de Cleveland. Je suis dans ce groupe de ses fans. Avoir l’opportunité d’être près de lui et de le voir chaque jour à l’entraînement, c’est riche. Il est rapide, peut se déplacer latéralement. Il est bon autour du panier. Et c’est un être humain incroyable. »

Concernant la question à savoir si Tacko Fall pourra gagner sa place dans le Championnat nord-américain de Basketball, l’entraineur de Cleveland ne se cache pas. « Il y a un rôle pour lui en NBA, poursuit Bickerstaff. De toute évidence, vous voyez sa capacité à changer des choses, protéger le panier et récupérer des balles. Ensuite, offensivement, il marquer autour du panier. Il y a des lobs que les autres ne peuvent pas atteindre alors que lui si. Je pense que ce sera le rôle et l’opportunité qui lui permettront de réussir et d’avoir la capacité de se maintenir dans l’équipe. »

