Pour leur troisième match de préparation, les Sixers avec George Niang ont dominé la prestigieuse franchise des Nets de Brooklyn avec James Harden et Kevin Durant. Phila s’est imposée sur le score de 115 à 104.

Après avoir démarré la présaison par une défaite face à aux Raptors (107-123), les Sixers se sont resaisis depuis deux rencontres. Pour leur troisième match de préparation, George Niang et ses partenaires ont enchainé un second succès et pas face à n’importe quelle franchise. Phila s’est défaite des Nets de Brooklyn (115-104) emmenés par Kevin Durant et James Harden auteurs respectivement de 23 et 21 points dans cette rencontre.

George Niang, présent sur le parquet pour un total de 22 minutes a conclu la partie avec 7 points, 3 rebonds et 3 passes décisives. Surtout noter le temps de jeu conséquent du Sénégalo-américain, simplement le plus grand nombre de minutes en trois rencontres de cette présaison. La prochaine sortie des Sixers est prévue vendredi prochain face aux Pistons de Détroit.

