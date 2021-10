Si certains critiquent le jeu des Lions ce n’est pas le cas du directeur technique de l’équipe Nationale du Sénégal. Selon Mayacine Mar, les hommes d’Aliou Cissé ont beaucoup progressé dans ce secteur, même si tout n’est pas parfait. Il l’a fait savoir après la victoire des Lions contre la Namibie hier soir (1-3).

« Ce qui était important, ce sont les trois. Pourquoi ? Parce que c’est le match qui nous qualifie en barrages, avant même les deux dernières journées. C’était important de gagner quelle que soit la manière. Vous avez senti le poids du voyage. Entre les deux matchs, on n’a pas eu le temps de bien récupérer. On est arrivé la veille du match à 8 heures du à matin, ce qui s’est ressenti sur le terrain, Néanmoins, les joueurs ont tout donné.

Même si on est qualifiés, les deux prochains matchs vont nous servir de préparation pour la prochaine CAN. Sur le plan du jeu, on a fait l’essentiel. On a gardé le ballon quand il le fallait, verticalisé quand il le fallait. On a ensuite essayé de mettre la pression sur l’adversaire. On peut dire tout ce qu’on veut sur le contenu, mais on remarque une certaine progression dans la qualité de jeu de l’équipe. Il faut au moins le reconnaître, même si tout n’est pas parfait. C’est à l’entraîneur de tirer les enseignements et de continuer sur les secteurs à améliorer », affirme au micro de nos confrères du journal Stades.

wiwsport.com