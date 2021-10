En collaboration avec l’ancien attaquant croate, Dado Pršo, le Président du Pau FC s’est attaché des services du Demba Diop FC, Club de Ligue 2 du Sénégal.

Après Génération Foot – FC Metz, Dakar Sacré-Cœur – Olympique Lyonnais, Diambars – Olympique de Marseille, bienvenu au Pau Football Club. Le Club des Pyrénées-Atlantiques va désormais investir dans le football sénégalais. Par la voix de son Président, Bernard Laporte-Fray, le Pau FC a annoncé avoir racheté Demba Diop FC.

L’homme fort de l’actuel septième du Championnat de Deuxième Division de France a investi dans le Club mbourois en collaboration avec l’ancien attaquant international croate, Dado Pršo, qui a porté entre autres les couleurs du FC Rouen, du Stade Raphaëlois, de l’AS Monaco et de l’AC Ajaccio en France.

La montée en Ligue 1 dans trois ans

Pour Bernard Laporte-Frey, l’idée est de faire du Demba Diop FC une nouvelle terre d’accueil de jeunes prometteurs pour le Pau FC afin de s’inspirer de Génération Foot, Dakar Sacré-Cœur ou encore Diambars. Et pour cela, il faudra emmener le Club mbourois à un autre niveau. Il compte le voir accéder en élite à court terme pour faire émerger de jeunes talents. Notamment vers Pau.

« On s’est donné trois ans, l’objectif est de monter en Première Division. Ce sera plus simple d’accueillir des joueurs et de les intéresser au projet en appuyant la possibilité de rejoindre l’Europe, le Pau FC ou d’autres », a expliqué le président du PFC dans des propos rapportés par Sud Ouest.

Jeune retraité, Bernard Laporte-Fray passe de plus en plus de temps au Sénégal où il dispose d’une maison secondaire.

