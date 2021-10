L’équipe nationale du Maroc a validé son billet pour les barrages des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 et rejoint le Sénégal, premier qualifié.

Le Maroc est la deuxième nation africaine à décrocher son billet pour les barrages. Opposé à la Guinée mardi soir, les Lions de l’atlas ont dominé le Syli national (1-4) comptant pour la quatrième journée des éliminatoires à la Coupe du monde 2022 .

Grâce à des réalisations d’El Kaabi (21ème), Amallah (42ème et 65ème) et Boufal (89ème), Vahid Halilhodzic et ses hommes ont assuré leur quatrième victoire en autant de matchs dans le groupe I. Avec cette victoire, les Lions de l’Atlas sont assurés de terminer à la première place du groupe. Un peu plus tôt dans l’après-midi, le Sénégal avait fait de même face à la Namibie (1-3).

[#QualifCDM🏆] GUINÉE🇬🇳 1-4 🇲🇦MAROC ⏱ FIN DU MATCH ! ⚽️ El Kaabi

⚽️ Kane

⚽️ Amallah

⚽️ Amallah

⚽️ Boufal Le Maroc se qualifie pour les barrages !#GUIMAR pic.twitter.com/2n18GI27nD — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) October 12, 2021

