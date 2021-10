El Hadji Ousseynou Diouf réagit à la victoire des Lions d’Aliou Cissé hier contre la Namibie (3-1) qui leur qualifie par ailleurs pour les barrages de la Coupe du Monde, Qatar 2022.

Présent au Orlando stadium Johannesburg pour assister à la rencontre de l’équipe nationale du Sénégal contre la Namibie comptant pour quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du monde, El Hadji Diouf a réagi après le succès des Lions.

« Ce n’est pas une surprise de voir le Sénégal se qualifier avant terme. L’équipe a du caractère. À la maison, on a montré du beau jeu, même si c’était difficile ici (Soweto). Maintenant, on va entamer le reste des qualifications en étant sereins. Il faut féliciter les joueurs, le staff technique, les supporters. C’est comme ça qu’on peut gagner la Coupe d’Afrique. On a joué contre une équipe namibienne très difficile à manœuvrer. Ce n’est pas pour rien qu’ils étaient classés 2èmes de la poule avant le coup d’envoi. Si l’équipe du Sénégal n’était pas forte, bien organisée, on n’en serait pas là. Le plus important est de faire une bonne Coupe d’Afrique, avant d’entamer le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde en mars », affirme dans les colonnes du journal Stades.

wiwsport.com