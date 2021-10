L’absence d’Edouard Mendy de la liste des 30 nominés au Ballon d’Or France Football anime toujours les débats autour du sport roi. Cette fois-ci c’est au tour de Claude Le Roy de s’exprimer sur ce qu’il qualifie de « honte ».

« Il ne faut pas crier au scandale mais plutôt à la honte », dit l’ancien sélectionneur de plusieurs nations africaines sur le plateau de l’émission sportive de Canal+ Afrique, Talents d’Afrique. « Sans faire du pro-africain, comment ce joueur peut ne pas faire partie de cette liste avec la saison qu’il a fait? », continue Claude Leroy qui s’en prend même, d’un air taquin, au journaliste de France Football, Nabil Djellit tout aussi présent dans le plateau. « Je suis étonné qu’un grand connaisseur comme Nabil Djellit, ne se soit pas battu pour« .

Ce dernier, tentant de défendre le choix de la rédaction française à l’origine du Ballon d’Or sur une thèse selon laquelle Edouard Mendy à plus à gagner en remportant le trophée Lev Yachine que d’être nominé et de ne pas remporter le Ballon d’Or. Une argumentation que l’ancien sélectionneur des Lions de 1989 à 1992 n’approuve pas et a rétorqué en ces mots : « C‘est indéfendable. Comment est-ce qu’on peut être candidat au poste de meilleur gardien du monde sans pour autant être dans les 30 nominés au Ballon d’Or? ». L’opinion de Claude Marie Le Roy est tout aussi partagée par l’ancien international malien Fousseni Diawara présent dans cette épisode de Talents d’Afrique.

« Quand Gianluigi Buffon était dans la liste des 30 nommés, est-ce qu’il faisait des meilleures saisons que Mendy? », a demandé Fousseni à Nabil Djellit, toujours persuadé que les 30 choisis sont plus méritants que le gardien des Blues. Fousseni, frustré, s’en va même jusqu’à prétendre qu’au vu de la situation, « Edouard Mendy n’a aucune chance contre Donnarumma pour le trophée Lev Yachine ».

wiwsport.com