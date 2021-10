Le couple royal de la saison 2021 est connu : il s’agit de Thierno Ibrahima Niang et Couna Ndao. Les deux lauréats sont sortis vainqueurs à l’issue du dépouillement des votes effectué ce mardi au siège de la fédération sénégalaise de basketball (FSBB).

Thierno Niang a obtenu 23 voix sur 35, et devance Pape Moustapha Diop (DUS) et Mamadou Faye (AS Douanes). Il a réalisé une saison aboutie avec le Dakar Université Club, couronnée par le titre de champion du Sénégal.

De son côté, Couna Ndao conserve sa couronne après la consécration de 2019. Elle est sortie avec 15 voix sur 35, devançant Madjiguene Sene et Adama Coulibaly (ASCVD). Elle a réalisé le grand chelem cette saison avec l’ASCVD (championnat, coupe du Sénégal et coupe du Maire).

Basket Senegal