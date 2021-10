Pas de surprise dans le onze de départ de l’équipe nationale du Sénégal, qui affrontera à 13h la Namibie ce mardi pour le compte de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Le technicien a opéré un seul changement.

Dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, le Sénégal se déplace sur la pelouse de Orlando stadium en Afrique du Sud pour rencontrer la Namibie. Une rencontre décisive pour les Lions qui pourront dès ce mardi valider leur billet pour le prochain tour. Pour ce match, Aliou Cissé a préféré reconduire presque le même onze. Diao Baldé Keïta remplace Krepin Diatta à droite.

Les Lions se présenteront en 4-2-3-1, avec Koulibaly et Abdou Diallo en défense. Cissé et Bouna Sarr sur les côtés. Au milieu de terrain, Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté. Ismaila Sarr à gauche, Diao Baldé Keita à droite et Sadio Mané présenté comme un 9 et demi.

wiwsport.com