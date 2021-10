L’équipe nationale de football du Sénégal a montré « un visage contrasté » contre la Namibie, samedi, « avec un bloc défensif en difficulté notamment en deuxième période’’ et des joueurs comme Idrissa Gana Guèye et Sadio Mané qui « affirment davantage leur leadership« , a analysé Cheikh Sidy Ba, ancien capitaine des Lions.

L’ancien défenseur central, quart de finaliste de la CAN 2000 avec le Sénégal, se réjouit des nouvelles responsabilités que se donnent Guèye et Mané en sélection. « J’ai vu un Gana en version PSG, qui prend des initiatives et des responsabilités dans le jeu et sur les tirs« , a expliqué le chroniqueur de la chaîne 1 de la Radiotélévision sénégalaise (RTS), dans un entretien avec l’APS. Le milieu sénégalais du PSG a ouvert le score dès la 10-ème minute de la rencontre contre la Namibie et ratissé beaucoup de ballons dans l’entrejeu en contribuant à faire jouer ses coéquipiers de devant. Cheikh Sidy Ba fait le même constat avec Sadio Mané qui se montre selon lui en véritable patron technique de la sélection sénégalaise. « Si on pouvait en douter il y a quelques moments, je trouve qu’actuellement, c’est lui qui tire l’ensemble de l’équipe vers le haut mais pas seulement dans le jeu« , a-t-il précisé.

Cheikh Sidy Ba, qui a joué en Autriche et dans le Golfe, a toutefois déploré « la fébrilité défensive » du Sénégal notamment en deuxième période, même s’il a aimé la prestation de ces cadres contre la Namibie (4-1). « Et quand ça vient de Koulibaly (Kalidou) et d’Abdou Diallo, ça devient difficile parce que ce sont des joueurs qui sont supposés apporter de la sérénité derrière« , a souligné le chroniqueur de la Télévision publique. « Heureusement qu’en face, il n’y avait que la Namibie, ça aurait pu faire des dégâts plus importants si l’adversaire était d’un autre calibre« , a-t-il dit, estimant que la défense du Sénégal doit donner « plus de certitudes ». Il dit s’attendre à ce que l’équipe rende « une copie plus propre ce mardi contre cette équipe de la Namibie. Nous voulons une équipe conquérante avec plus de certitudes« , a-t-il fait savoir.

APS