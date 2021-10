Initialement fixé et régularisé pour le 25 décembre 2021, le combat royal entre Ama Baldé de l’écurie Falaye Baldé et Modou Lô de Rock Energie est reporté.

L’ancien tigre de Fass et membre de la structure Luc Nicolaï and Co, Tapha Guèye affirme dans Sunu Lamb le report du combat royal devant opposé Ama Baldé et Mod’Lô. Selon Tapha Guèye « Luc Nicolaï a reporté le combat royal, mais il va maintenir la date du 25 décembre pour y organiser un autre événement de lutte.

De source sûr le patron de Luc Nicolaï and Co veut organiser l’affiche Modou Lô / Ama Baldé au mois de février ou mars 2022. Une discussion est aussi établi entre les deux camps et le CNG pour confirmer une autre date.

wiwsport