Les Lions sont à Johannesburg (Afrique du Sud) pour disputer la 4e journée des éliminatoires de la coupe du monde 2022. Le sélectionneur Aliou Cissé compte se qualifier dés demain. Il a fait le point de la tanière et s’est prononcé sur l’objectif en conférence de presse ce lundi.

« On a voyagé dans de bonnes conditions. C’était un voyage long parce qu’on a quitté à 16h à Dakar et on est arrivé ici vers 4h du matin (heure locale). On a pu faire les tests PCR ce matin puis on a laissé les joueurs se reposer un peu. On fera une séance légère à 17 heures sur le terrain où on jouera demain. Dans l’ensemble, je peux dire que tout le monde est là et va bien » a fait savoir Aliou Cissé, à Johannesburg. La délégation sénégalaise a bénéficié de passeports diplomatiques pour rallier l’Afrique du Sud.

Le Sénégal dirige le groupe H avec 9 points après 3 victoires. Aliou Cissé et ses hommes sont à 3 points de cette qualification pour le dernier tour de ces éliminatoires qui se disputent en trois tours. Le sélectionneur y croit.

« Le meilleur scénario est de pouvoir gagner demain et de se concentrer sur la préparation de la CAN plus sereinement. Ca c’est notre souhait. Mais c’est un match de football, on ne sait jamais comment cela va se passer. Mais il est important pour nous de faire un bon résultat. D’aborder ce match là avec la même envie que celui du match aller chez nous. Tout en sachant que ce ne sera pas le même match. En face, il y’aura une équipe très concentré, une équipe qui aura envie de faire tomber le Sénégal ».

Les Lions comptent trois victoires d’affilée depuis le début des joutes et revient d’une brillante victoire face à la Namibie, à Thies (4-1). Cissé comptent sur cette bonne forme pour faire le plein demain. « Je pense que sur nos dernières sorties et ce qu’on a montré en première période contra le Namibie doit nous réconforter sur notre ligne directrice, principes et identité de jeu. L’élément le plus important est cette fraicheur physique après le voyage. Le peu de récupération qu’on a eu, le manque de sommeil, je pense que la fraicheur jouera sur ce match. »

La Namibie fera face au Sénégal, ce mardi à 13h Gmt. La rencontre aura lieu dans le stade omnisports Orlando Stadium située au sud de Johannesbourg.

wiwsport.com