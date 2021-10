Le ministre des sports Matar Ba n’y est pas allé par quatre chemins pour fixer l’objectif de l’équipe nationale du Sénégal à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations qui se jouera au Cameroun, en janvier 2022.

En effet, à la sortie de la rencontre victorieuse des Lions contre la Namibie (4-1), le patron du sport sénégalais a tenu à préciser le but des hommes d’Aliou Cissé à la Can 2021. Sans langue de bois, Matar Ba mise sur le trophée, rien que sur la coupe.

« C’est une victoire importante pour la suite des éliminatoires. On félicite le coach et toute l’équipe. On félicite aussi les cadres de l’équipe dont Sadio Mané qui a pris ses responsabilités pour marquer son but. Quand l’équipe était dans le doute, il a aussi joué son rôle de leader en étant passeur sur le 4ème but. Je ne peux pas dire que la Namibie est faible. Ils se sont battus durant tout le match et on a joué contre beaucoup de sélections sans subir cette pression. On sait tous que le Sénégal a reculé pendant 15 bonnes minutes. La Namibie est une bonne équipe et c’est dans l’ADN des équipes anglaises d’avoir des ressources. Mais on a une bonne équipe et tous nos matches doivent nous servir de réglages et de construction, afin de monter en puissance et de grandir encore plus. Si ça ne dépendait que de nous, on allait ac cueillir plus de monde. C’est une compétition internationale et on doit respecter les mesures prises par les autorités du football. Quand tu as la plus belle équipe africaine et que tu occupes la 20e place au Monde. Quand tu as aussi des cadres comme Sadio Mané, qui sont meilleurs là où ils sont et que l’Etat mette les moyens, la Fédération jouit d’une expérience, donc, je pense que tout ce qui reste, c’est de gagner la Coupe d’Afrique. C’est l’objectif et on ne dérogera pas à ça. Il faut se qualifier pour la Coupe du monde et gagner la Coupe d’Afrique« .

