Rayonnant, Sadio Mané a marché sur la Namibie, samedi dernier, en qualifications à la Coupe du Monde 2022. Buteur et double passeur décisif, l’attaquant sénégalais a inscrit le 200e but de sa carrière professionnelle.

L’Équipe Nationale du Sénégal s’est envolée en tête de son groupe des qualifications à la Coupe du Monde 2022 après sa nette victoire (4-1) contre la Namibie, samedi 9 octobre, au Stade Lat Dior de Thiès. Bourreau des Brave Warriors, Sadio Mané s’est illustré avec deux passes décisives et un but. Une réalisation très symbolique pour le joueur de Liverpool.

En effet, en marquant le troisième but du Sénégal d’un magnifique rush solitaire à la 55e minute, l’attaquant international sénégalais (29 ans, 77 sélections, 26 buts) a atteint la barre des 200 buts au cours de sa carrière professionnelle. Une carrière professionnelle débutait lors de la saison 2011-2012, sous les couleurs du FC Metz, avec lequel il a marqué deux buts en 23 rencontres.

De passage au Red Bull Salzbourg, entre 2012 et 2014, l’ancien pensionnaire de Génération Foot a signé 45 réalisations en 87 matchs avec la formation autrichienne. Des performances qui l’ont conduit en Angleterre plus précisément à Southampton. Arrivé en 2014 St Mary’s Stadium, où il passera deux saisons avant son départ à Liverpool, Sadio Mané aura inscrit 25 buts en 75 apparitions avec Les Saints.

En plus de ses 26 buts en 77 sélections, qui font de lui aujourd’hui le deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’Equipe Nationale du Sénégal, c’est surtout et sans surprise chez les pensionnaires d’Anfield, où il a atterri l’été 2016, que le natif de Bambali fera beaucoup plus parler la poudre. En 227 matchs joués, il a marqué 102 buts. Au total, ça fait donc 200 buts en 489 matchs en carrière professionnelle.

Sadio Mané démarre assez bien sa saison, puisqu’il a été décisif à 10 reprises en 12 rencontres (club + sélection). Il a trouvé le chemin des filets huit fois cette saison (4 en Premier League, 1 en Ligue des Champions et 3 en qualifications à la Coupe du Monde). Avec ce chiffre symbolique de 200 buts en carrière professionnelle Sadio Mané rejoint la légende de Papiss Demba Cissé, auteur de 206 buts dans sa carrière (189 en club et 17 en sélections).

