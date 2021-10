Même s’il reconnaît quelque part que l’équipe du Sénégal l’a dominé pour cette rencontre de 3ème journée des éliminatoires du Mondial 2022, le sélectionneur namibien Richard Bobby Samaria n’a pas du tout apprécié l’arbitrage ivoirien. Et il l’a fait savoir en conférence de presse d’après-match.

« Nous venons de perdre ce match face au Sénégal. Ils nous ont surtout dominés en utilisant leur côté gauche. Vous savez, les joueurs sénégalais sont bien doués physiquement, tactiquement et techniquement. Ils nous posé énormément de problèmes, surtout avec les déplacements du n°5 (NDRL Idrissa Gana Guèye) et du n°8 (NDRL Cheikhou Kouyaté) qui, lorsqu’ils faisaient des appels, ouvraient des espaces dans lesquels Sadio Mané plongeait et nous posait d’énormes problèmes.

Nous avons essayé de réajuster et corriger ces manquements en seconde période. Les joueurs sénégalais ont bien utilisé les couloirs avec des centres en retrait. Ca nous a beaucoup posé de problèmes, mais je dois aussi déplorer l’arbitrage qui n’a pas été à la hauteur. Ce sont des arbitres ivoiriens, ils sont contre nous ».

« D’un autre côté, il faut reconnaître que l’équipe du Sénégal nous a vraiment dominés. Ils ont mérité leur victoire. Nous avons eu des occasions que nous n’avons pas concrétisées lorsque le Sénégal menait 1-0, malheureusement nos attaquants n’ont pas été efficace », nous explique Le coach Richard Bobby Samaria.

Avec Stades