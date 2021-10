Après deux mois de matchs de championnat, le portier sénégalais Edouard Mendy est toujours au sommet de son art. Il est à ce jour le gardien de but le plus performant de la Premier League devant Ederson, Alisson Becker et autres.

Mirror Football a élaboré un classement des tops performances des meilleurs gardiens de but de la Premier League après sept journées. Un classement où on retrouve des habitués mais surtout le gardien de but des Blues de Chalsea, Edouard Mendy. Le portier des Lions qui avait fini la défunte saison avec 16 cleansheets en 31 matchs, entame cette campagne avec les mêmes standards.

Sur ce travail statistique de nos confrères de Mirror, Edouard Mendy dépasse ses compères de la Premier League alors que Chelsea possède la meilleure défense du championnat. Une performance dans laquelle Edouard Mendy est d’un grand apport avec 3 buts encaissés et 3 cleansheets en 6 rencontres de Premier League. Ses arrêts décisifs face à Aston Villa et Tottenham en sont des illustres exemples de son show à côtés de ses paires dans le championnat.

Elu meilleur gardien d’Europe par l’UEFA et nominé pour le trophée Lev Yachine du Ballon d’Or France Football 2021, Edouard Mendy est plus que jamais le meilleur gardien de but au monde actuellement. Toutefois, son absence dans la liste des 30 nominés pour le Ballon d’Or est vu comme un scandale par beaucoup d’observateurs .

Voici le classement Mirror Football

1) Edouard Mendy – Chelsea

2) Alisson Becker – Liverpool

3) Robert Sanchez – Brighton

4) David De Gea – Manchester United

5) Ederson – Manchester City

6) Emiliano Martinez – Aston Villa

7) David Raya – Brentford

8) Aaron Ramsdale – Arsenal

9) Kasper Schmeichel – Leicester City

10) Illan Meslier – Leeds United

wiwsport.com