Le ministre des Sports, Matar Bâ a annoncé « un ambitieux programme » de construction de stades dans toutes les communes de la région de Fatick.

Matar Bâ, également le maire de Fatick, s’exprimait dimanche au terme de la finale de l’Organisme départemental de coordination des activités de vacances (ODCAV) remportée par l’ASC Linguir de Fimela aux dépens de Sangomar de Fatick. Venu présider cet évènement sportif organisé dans la commune de Fimela (Fatick), il a précisé que la réalisation de ce programme découle de la volonté du président de la République, Macky Sall.

« Nous avons reçu des instructions du président de la République (Macky Sall) et nous allons arriver à traduire cette vision en réalité« , a-t-il assuré en présence du gouverneur de la région de Fatick, Seynabou Guèye. « Le président de la République, a-t-il rappelé, veut que l’Etat accompagne les mouvements sportifs à réunir toutes les conditions pour pratiquer convenablement le sport de leur choix« .

Dans cette perspective, a-t-il souligné, « l’ensemble des communes des trois départements (Fatick, Foundiougne, Gossas) de la région de Fatick , seront dotés de stades municipaux« . Le ministre des Sports a annoncé que les travaux de construction du stade municipal de Fimela vont démarrer après cet hivernage.

En présence du maire de cette commune, Karim Sène, il a affirmé que le budget a été dégagé et l’entrepreneur choisi. Par ailleurs, a-t-il signalé, « nous avons réceptionné récemment dans la région, le stade municipal de Diarrère (Fatick), et celui de la commune de Diakhao (Fatick) a été réalisé. Le stade municipal de Niakhar en construction, sera bientôt réceptionné, et il nous restera celui de la commune de Mbéllacadio en construction également« , a révélé M. Bâ.

