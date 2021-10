Le Sénégal qui loge dans le groupe H avec la Namibie, le Congo et le Togo est sur une bonne lancée pour faire partie des 10 équipes qui disputeront le dernier tour des éliminatoires de la coupe du monde 2022.

Avec la victoire samedi passé face à la Namibie (4-1), les Lions dirigent le groupe H avec 9 points. Ils comptent 3 victoires en autant de sorties et sont à 5 points d’écart de leur dauphin au classement, la Namibie. Notons aussi que le Togo et le Congo ont fait match nul pour le compte de la 3e journée et occupent respectivement la 4e place avec 1 point et la 3e place avec 2 points.

Le Sénégal qui va rencontrer la Namibie pour le match retour de la double confrontation ce mardi à 13H Gmt se qualifiera au troisième et dernier tour, en cas de victoire. Les Lions compteront 12 points et seront assurés de terminer à la première place de leur groupe. Ils feront partie ainsi des 10 équipes qui vont s’affronter en aller-retour pour décrocher les 5 billets disponibles pour la zone Afrique à la coupe du monde Qatar 2022.

