Les Lions ont largement battu la Namibie au stade Lat Dior de Thiès (4-1). Une victoire qui les rapproche davantage de la qualification au dernier tour. Toutefois, des faiblesses dans le jeu des hommes d’Aliou Cissé sont notées lors de ce match notamment dans la défense. Aliou Cissé s’explique et répond à son homologue namibien.

Une défense fibrilleuse en fin de match, un gardien déconcentré, l’équipe nationale souffre t’elle d’un problème mental ? Aliou Cissé répond non malgré plusieurs failles notées en fin de match, samedi passé à Thies. « La lecture de ce match là n’est pas un problème mental mais de concentration, de lecture du jeu dans les moments où l’équipe adverse est très haut sur le terrain. De comprendre qu’en voulant sortir le ballon, on prend des risques. Mais malgré la pression haute de l’adversaire, on a pu sortir les ballons pour trouver Sadio Mané ou Ismaila Sarr à l’intérieur du jeu. »

Des observateurs ont trouvé dans ces failles, un relâchement des joueurs qui se sont suffit du résultat ou encore un excès de confiance du gardien. Le sélectionneur voit les choses autrement. « Je ne suis pas contre de partir derrière. Mais à un moment donné, il faut voir la lecture du jeu, savoir qu’il faut rallier le jeu court et celui long. Ce n’est pas un problème mental mais de concentration. Je n’ose pas croire que c’est un manque d’humilité ou de la suffisance. »

Toutefois, il avoue que des choses sont à revoir notamment dans la gestion des temps faibles du match. Mais il fait confiance à l’efficacité de ses joueurs devant les buts. « On doit avoir cet équilibre de changer le film du jeu. On ne l’a pas eu sur les 15 dernières minutes. On doit rectifier cela le plus rapidement possible. L’entraineur de la Namibie peut dire que le match pouvait se terminer par 4-3 ou 3-2. Mais je crois que si l’on doit compter toutes les occasions qu’on a eu, le match aurait pu se terminer par 7-3. »

