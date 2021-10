Le capitaine des Lions de la Téranga semble être en phase avec le projet de la FIFA de ramener la périodicité du Mondial à 2 ans au lieu de 4.

Interrogé à la fin de la rencontre qui opposait le Sénégal à la Namibie au stade Lat Dior de Thiès, Kalidou Koulibaly semble être en phase avec l’idée de jouer la Coupe du Monde tous les deux ans. L’international sénégalais de Naples estime que cela permettrait aux équipes africaines de participer davantage vu le faible nombre d’équipes alloué au continent africain.

« En faisant une Coupe du monde tous les deux ans, ça va enlever certains matchs amicaux. A voir quel serait le plan, mais ça peut être quelque chose de bien par rapport au nombre d’équipes africaines qui vont pouvoir jouer la Coupe du monde« , dit le joueur tout aussi conscient des soucis d’agenda et de repos que cela engendrerait. « On verra si ça peut matcher avec le calendrier, parce qu’on joue déjà beaucoup de matchs. C’est difficile d’enchaîner les matchs en club et en sélection« , dit-il en clamant que « cinq équipes qualifiées, c’est trop peu pour l’Afrique ».

