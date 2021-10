La capitale ghanéenne Accra, accueille les 14èmes Championnats d’Afrique juniors et seniors de natation ce lundi 11 octobre au 17 octobre. Le Sénégal a déplacé 16 Lions constitués de locaux et d’expatriés afin d’y décrocher le maximum de podiums durant ces joutes.

Basés respectivement en France et aux USA, Oumy et Karl Aimable (frère de de Steven Aimable) disputent leurs premiers Championnats d’Afrique en étant tout de même bardés d’une grosse expérience internationale. A côté de ces expatriés novices dans le bassin continental, on retrouve également des locaux qui découvrent pour la première de leur jeune carrière la compétition africaine.

C’est le cas de deux cadets surclassés chez les juniors à savoir Mariama Dramé et Djim Momar Kébé. Deux jeunes qui, du reste, nagent plus vite que leurs âges. seulement, le niveau de la natation africaine chez les juniors est d’un acabit olympique et mondial. Pour preuve, un junior tunisien a même eu droit à l’or des récents JO de Tokyo.

Pensionnaire du Centre FINA basé à Dakar, El Hadji Adama Niane qui détient encore le record nationale 100 nage libre dispose d’une belle carte à jouer au Ghana. Il ne cesse de progresse et est très motivé. Il a son mot à dire.

Ousseynou Diop de l’ASFA, quant à lui, est également dans une pente ascendante au point même de prétendre conquérir l’Afrique.

De retour récemment des JO de Tokyo, Jeanne Boutbien figure également dans la team Sénégal comme Amadou Ndiaye régulièrement cité dans les exploits de la traversée annuelle du Dakar Gorée. Mathieu Ousmane Séye, ayant pris part aux Jeux africains de 2019 à Rabat (Maroc), est également dans la délégation déplacée à Accra.

