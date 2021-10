Après la victoire hier au stade Lat Dior de Thiès de l’équipe nationale du face à la Namibie (4-1), Cheikhou Kouyaté s’est arrêté quelques minutes au micro de wiwsport.

L’occasion pour le milieu de terrain des Lions de féliciter ses coéquipiers pour le succès qui les rapproche du second et denier tour des éliminatoires pour la Coupe du Monde tout en mettant en avant le fait que le but concédé aurait pu et dû être évité.

« Il y a une satisfaction, nous avons marqué des buts. C’était un match correct dans l’ensemble, nous avons très tôt attaqué et marqué pour ensuite pouvoir gérer la partie. Il faudra quand même qu’on revoit les erreurs pour les corriger. C’est inadmissible de concéder ce but. On n’a manqué de concentration. Il faudra donc s’appuyer sur certaines erreurs pour se remettre en question, les corriger et avancer ».

wiwsport.com