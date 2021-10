Absent à la surprise générale de la liste des 30 nominés du ballon d’Or édition 2021, le portier de l’équipe nationale du Sénégal s’est exprimé après la victoire des Lions face à la Namibie à propos de sa mise à l’écart par les votants pour la plus prestigieuse des distinctions individuelles.

Auteur d’une saison 2020- 2021 exceptionnelle avec Chelsea pour sa première en Premier League, Edouard Mendy a été l’un des grands artisans du sacre de son équipe en Ligue des Champions. Et depuis, le gardien de but continue de marcher sur l’eau. Nommé meilleur gardien de l’UEFA et dans liste des prétendants pour le vainqueur du trophée Yachine, il a été malheureusement snobé par les votants de France Football parmi les 30 nominés. Interrogé par nos soins sur ce sujet à la sortie du match du Sénégal contre la Namibie ce samedi, l’international sénégalais s’est montré plutôt compréhensif.

« Comme je l’ai, honnêtement je suis déjà très fier de représenter mon pays parmi les 10 meilleurs gardiens du monde. En un an c’est une très bonne chose, je ne me contente pas de cela, j’ai beaucoup d’ambition mais c’est déjà une bonne étape. Ensuite, il y aura toujours des débats que ce doit sur moi ou sur quelqu’un d’autre. Voilà, c’est la liberté des votes des journalistes et c’est leur liberté d’expression et il faut respecter cela », affirme Edouard Mendy.

wiwsport.com