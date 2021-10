Il était presque clair qu’à la sortie de la saison précédente, Sadio Mané ne figurera pas parmi les 30 prétendants au ballon d’or. Conscient qu’il pouvait faire vraiment beaucoup mieux, Sadio Mané avait lui même décrit sa saison comme « la pire de la carrière ». Cependant, les espoirs étaient placés du côté de son coéquipier Édouard Mendy, auteur d’une excellente saison avec Chelsea.

Et contre toute attente, le gardien de but de 29 ans par ailleurs nominé pour le trophée Yachine récompensant le meilleur gardien de la saison en Europe a été zappé par les votants pour le plus prestigieux des trophées individuels. Si Sadio Mané comprend son absence dans cette liste il n’en est pas de même pour Édouard Mendy. L’attaquant de Liverpool se desole du fait que le gardien du but senégalais a été jeté même aux oubliettes.