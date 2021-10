Le jeune joueur de l’Olympique de Marseille marche sur les pas de l’attaquant de Liverpool et celui-ci est convaincu qu’il peut relever ce défi.

Ce samedi, Cheikh Ahmadou Bamba Dieng, à 21 ans, a honoré sa toute première sélection avec l’Equipe Nationale du Sénégal, lors de la large victoire (4-1) contre la Namibie en qualifications à la Coupe du Monde 2022, au Qatar. Un accomplissement qui vient récompenser les belles performances de l’ancien pensionnaire de Diambars, dont les qualités sont louées par un de ses idoles.

Bourreau des Brave Warriors avec un but et deux passes décisives et actuel deuxième meilleur buteur de l’histoire du Sénégal avec 26 réalisations, Sadio Mané a encensé son nouveau coéquipier. Le Ballon d’Or Africain 2019 estime que Cheikh Ahmadou Bamba Dieng peut devenir l’un des meilleurs attaquants du monde au moment où le joueur de l’Olympique de Marseille prend un envol dans sa carrière.

« Il (Bamba Dieng) a tout l’avenir devant lui. Je pense qu’il peut devenir l’un des meilleurs attaquant pas seulement en Afrique mais du monde. Avec les qualités qu’il a et s’il bosse encore plus, il pourrait y arriver. En tout cas nous sommes là pour l’aider », a lancé le numéro 10 des Lions, présent en zone mixte.

wiwsport.com