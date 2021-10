Aliou Cissé, le sélectionneur national des Lions pourra désormais compter sur les joueurs sénégalais évoluant en Premier League pour le match retour contre la Namibie calé pour le 12 octobre à l’Orlando Stadium de So­we­to.

Alors qu’on craignait de pouvoir jouer le match retour en Afrique du Sud contre la Namibie comptant pour la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde sans les joueurs sénégalais évoluant en Premier League à cause du coronavirus. Mais des nouvelles rassurantes viennent de tomber. En effet, d’après Me Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de Football, l’Afrique du Sud, ne sera plus, à partir du lundi considéré comme un pays de la liste rouge.

Du coup, le technicien sénégalais Aliou Cissé pourra utiliser « les anglais ». Il s’agit d‘Édouard Mendy, Cheikhou Kouyate, Nampalys, Sadio Mane, Ismaila Sarr et Seny Dieng. Ces joueurs qui évoluent tous dans le championnat anglais seront dès lundi autorisés à effectuer le voyage en Afrique du Sud qui ne figurera plus sur la liste rouge de la pandémie du Covid-19. Le patron du football sénégalais l’a fait savoir ce soir à l’issue de la phase aller, remportée par les Lions. Rappelons que la délégation sénégalaise va quitter Dakar pour Johannesburg demain à 12h heure locale.

wiwsport.com