L’arrière-latéral droit Moussa Wagué, blessé depuis une longue période, continue son travail de récupération avec la préparation athlétique.

Moussa Wagué vit la dernière ligne droite de la récupération de sa blessure après avoir été opéré avec succès du tendon rotulien ainsi que le ligament croisé le 19 décembre 2020. Après avoir travaillé tous ses derniers mois, le latéral droit international sénégalais de 23 ans continue son programme en salle de réathlétisation.

Le joueur du FC Barcelone a repris la course il y a deux semaines et son Club devrait bientôt donner un bilan plus complet pour son retour. Pour le plus évident, Moussa Wagué ne devrait pas rejouer avant la fin de la première partie de saison, puisqu’il lui faudra attendre le mercato hivernal pour s’inscrire dans l’effectif du Barça ou trouver une porte de sortie. A moins qu’une rupture de contrat lui soit accordée avant.

De regresar en óptimas condiciones, no estaría mal un Dest-Wagué para el Lateral derecho.

