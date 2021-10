Sadio Mané est devenu inarrêtable en sélection. Buteur et double passeur hier samedi lors du succès face à la Namibie, l’attaquant de Liverpool poursuit une incroyable série avec l’Equipe Nationale du Sénégal.

Depuis un certains temps, l’attaquant international sénégalais de 29 ans, Sadio Mané enchaîne les excellentes performances avec l’Equipe Nationale du Sénégal, dont il est le leader d’attaque. Samedi soir, lors de la large victoire des Lions face à la Namibie, en match comptant pour la 3e journée des qualifications à la Coupe du Monde, Sadio a inscrit un but et délivré deux passes décisives.

Une forme qui arrive au point nommé avec des échéances qui se multiplient pour les Lions. Une forme qui marche bien ensemble avec les résultats du Sénégal, qui vient d’enchainer une troisième victoire en autant de rencontres dans ces matchs de qualifications. Une forme qui permet aujourd’hui aux Lions d’être à une seule victoire du dernier tour des qualifications à la Coupe du Monde.

7 buts, 4 passes décisives sur ses 9 dernières sélections

En Equipe Nationale, Sadio Mané poursuit une série extrêmement folle. En effet, le natif de Bambaly a été décisif sur chacune de ses cinq dernières rencontres avec le Sénégal (5 buts, 3 passes décisives). Jamais avec le maillot des Lions, depuis qu’il a connu sa première sélection le 25 mai 2012 contre le Maroc, Sadio Mané n’avait enchainé trois rencontres en marquant un but ou délivrant une passe décisive.

Sur les neuf dernières sélections de Sadio Mané, le Ballon d’Or Africain 2019 a été décisif à onze reprises, soit sept buts marqués et quatre passes décisives délivrées. L’attaquant avait marqué par deux fois et délivré une passe décisive lors de la double confrontation face à la Guinée-Bissau, à l’occasion des troisièmes et quatrièmes journées des qualifications à la Coupe d’Afrique des Nations.

Puis, il resté muet contre le Congo et l’Eswatini, lors des deux dernières journées des qualifications à la CAN, avant de commencer sa série de buts et passes décisives en amical contre la Zambie et le Cap-Vert. Deux rencontres sur lesquelles Sadio Mané avait marqué deux buts et délivré une passe décisives. Plus besoin de revenir sur ses buts contre le Togo et le Congo.

Le record d’Henri Camara en ligne de mire

Autant dire que si l’ancien joueur de Génération Foot, du FC Metz, du Red Bull Salzburg et de Southampton continue sur sa lancée, il pourrait donc bientôt détenir un énorme record de buts avec la sélection du Sénégal. Avec désormais 26 réalisations en 77 sélections, Sadio Mané, devenu deuxième meilleur buteur de l’histoire du Sénégal en octobre dernier, est à cinq unités d’Henri Camara, meilleur artificier de l’histoire des Lions.

