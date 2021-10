L’équipe nationale du Sénégal a largement battu la Namibie (4-1) hier sur la pelouse de Lat Dior de Thiès comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Une victoire qui place les joueurs d’Aliou Cissé confortablement à la première place et à une victoire des play-offs.

Accroché par nos soins en zone mixte après le troisième succès en autant de rencontres des Lions, le capitaine de l’équipe nationale du Sénégal, Kalidou Koulibaly fait désormais focus sur le match retour en Afrique du Sud, décisif pour leur qualification au second et dernier tour des qualifications.

« On va regarder le match d’aujourd’hui (aller), je pense que cela va nous donner une idée, des informations qu’on aura besoin pour mardi, le match retour. Surtout les 15 dernières minutes. On ne devrait pas les laisser jouer, c’était difficile. C’est donc à nous de prendre le match au sérieux. Essayer de gagner là-bas et pouvoir se qualifier dès mardi. On a vraiment à cœur de se qualifier donc il faut tout faire pour gagner le match. Nous sommes prêts du but », lâche le capitaine des Lions.

Pour la prestation des novices à savoir, Bouna Sarr, qui a joué toute la rencontre pour son premier match avec les Lions et Bamba Dieng, Kalidou pense que ses coéquipiers étaient à la hauteur. « Je suis très content pour eux. Je pense que Bouna Sarr a fait un très grand match pour son premier avec la sélection. Bamba Dieng aussi a fait une très bonne entrée, c’est du bon pour le futur et il faut continuer sur cette lancée de bien intégrer les nouveaux. C’est très bien pour eux. »

wiwsport.com