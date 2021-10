L’équipe nationale du Sénégal a remporté hier son troisième succès en autant de rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde face à la Namibie (4-1). Dans cette rencontre, les Lions d’Aliou Cissé ont montré un état d’esprit remarquable sur le plan collectif mais tout n’était pas rose, c’est du moins l’avis de notre consultant Cheikh Omar Aidara. Edouard Mendy est pointé du doigt.

« L’équipe commence à prendre forme mais Edouard Mendy semble être en excès de confiance. En effet, le gardien sénégalais n’est pas exempt de reproche au regard de sa prestation assez mitigée face aux braves warriors de la Namibie. Sur deux actions Edouard s’est rendu la tâche compliqué l’une en première période où il devait tout simplement faire une passe dans la latéralité du terrain, il a tenté un crochet qui lui a failli coûter cher. L’autre en deuxième période, suite à une mauvaise passe de sa part, les Namibiens se sont procurés une belle occasion, mais ils n’ont pas été réalistes devant les buts.

Sans oublier le but encaissé qui à mon avis aurait pu capté le ballon ou au pire le boxer très loin de ses cages. Cette prestation peut être liée à un excès de confiance de sa part. Plébiscité par tous les amateurs aux différents titres de meilleur gardien, Edu semble vouloir montrer son jeu au pied alors qu’il n’est pas bon dans ce registre. le chantier qui lui reste c’est bien évidemment le travail du jeu de pied. Le risque est élevé si nous faisons face à des équipes plus huppées qui jouent en fermant les lignes à partir de la zone adverse. Il devra vite se ressaisir et jouer le plus simple possible. »

wiwsport.com