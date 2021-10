L’Equipe Nationale du Sénégal fait face à la Namibie ce samedi soir (19h00 GMT), au Stade Lat Dior de Thiès, à l’occasion de la troisième journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Pour cette rencontre, Aliou Cissé devrait apporter quelques changements dans sa composition.

Ce samedi soir, l’Equipe Nationale du Sénégal a l’occasion de faire un grand pas vers le dernier tour de qualification à la Coupe du Monde 2022, prévue au Qatar du 21 novembre au 18 décembre. Les joueurs de Aliou Cissé, qui ont comptent six points après deux journées, veulent garder la tête du Groupe H face au deuxième du classement, la Namibie qui compte quatre points à son actif.

Pour défier la formation entrainée par l’ancien Brave Warriors, Ricardo Mannetti, le sélectionneur des Lions devrait apporter quelques changements dans son onze de départ. Alors que le sélectionneur a maintenu l’ossature du groupe sur les dernières convocations, sans pour autant oublier les deux nouvelles arrivées (Bouna Sarr et Bamba Dieng), mais également le revenant, Keita Baldé Diao, son attaquant titulaire, Boulaye Dia, ne pourra pas honorer sa huitième sélection durant cette trêve, puisqu’il est blessé avec son Club.

C’est pourquoi ce soir au moins, nous verrons un changement dans le onze de départ face à la Namibie. Du coup, le nouvel attaquant d’Alanyaspor, Famara Diédhiou, qui avait effectué son entrée en jeu en lieu et place de Boulaye Dia, lors de la rencontre contre le Congo, devrait être aligné sur la pointe de l’attaque et devrait avoir sur ses deux côtés Ismaila Sarr et Krépin Diatta, avec un Sadio Mané juste derrière.

La défense elle ne devrait pas être trop chamboulée. Edouard Mendy, qui sera titulaire au poste de gardien de but, devrait avoir devant lui l’axe central Kalidou Koulibaly – Abdou Diallo. Le poste de latéral droit devrait connaitre une nouveauté. Convoqué pour la première fois en sélection, Bouna Sarr devrait être titulaire, alors que Saliou Ciss serait maintenu à gauche.

Au milieu de terrain, Aliou Cissé devrait reconduire la doublette Idrissa Gana Gueye – Cheikhou Kouyaté.

