Un match maîtrisé dans l’ensemble par les Hommes d’Aliou Cissé face aux Brave Warriors ce samedi. Dans une rencontre remportée par le Sénégal (4-1), certains Lions se sont illustrés à travers une grosse performance.

Si les Lions ont été largement au-dessus des Brave Warriors ce soir au Stade Lat Dior de Thiès grâce notamment à des individualités, certains sont passés à côté de leur match.

La défense des Lions était aux aboies

Par moment mise en échec, la charnière des Lions n’a pas montré de la sérénité dans ce match. Si Saliou Ciss a été correct sur son aile tout comme le débutant Bouna Sarr, le duo Koulibaly-Diallo n’a pas rassuré tout au long des 90 minutes. Le but des Brave Warriors n’est que la conclusion d’une menace perpétuelle des assauts namibiens. Heureusement que le talent et l’expérience ont aidé le duo de la charnière centrale suppléée par un Edouard Mendy qui a trop souvent manqué de concentration comme sur le but de la Namibie où il n’est pas irréprochable.

Sadio Mané, Homme du match

Sadio Mané a étalé toute la panoplie de son talent dans ce match. Rentré tardivement dans le bain, le numéro 10 des Lions a été décisif sur l’ouverture du score de Gana Guèye (10’ minute), avant de s’offrir un but d’anthologie à la 55ième minute de jeu. Encore passeur décisif pour le but de Diao Baldé Keïta à 6 minutes de la fin de la rencontre, il est logiquement homme du match.

Autre joueur décisif dans ce match, Ismaïla Sarr. Le joueur de Watford a beaucoup pesé dans ce match où il a délivré la passe décisive pour le sixième but en sélection de Famara Diédhiou (38‘). L’aile gauche lui réussit bien depuis quelques matchs avec les Lions.

L’entrejeu a souffert dans l’engagement

Si la première période a été maîtrisée par Gana Guèye et ses partenaires, la seconde période a été plus éprouvante pour les hommes d’Aliou Cissé. Pas trop dans son match, Cheikhou Kouyaté n’a pas réussi son meilleur match sous le maillot de l’équipe nationale.

Toutefois, les Lions auront assuré l’essentiel avec cette large victoire contre la Namibie, comptant pour la manche aller de cette double confrontation.

Les notes du match

Edouard Mendy 4

Kalidou Koulibaly 4

Abdou Diallo 4

Saliou Ciss 5

Bouna Sarr 5

Gana Guèye 7

Cheikhou Kouyaté 4

Sadio Mané 8 (Homme du Match)



Ismaïla Sarr 7

Krépin Diatta 5

Famara Diédhiou 6

