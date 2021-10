La Namibie, dauphin du Sénégal dans le Groupe H, attend de pied ferme les Lions ce samedi soir (19h00 GMT), au Stade Lat Dior de Thiès.

Cinq matchs, cinq défaites, seize buts encaissés pour un seul marqué. Beaucoup pour dire que ces statistiques donnent pas trop cher des chances namibiennes. Cependant, les Brave Warriors veulent bien croire en ce qui serait un exploit retentissant dans l’histoire de leur football : faire tomber le Sénégal chez lui.

« Nous savons que nous affrontons une montagne contre le Sénégal mais les montagnes sont faites pour être gravies et conquises », a déclaré le sélectionneur Bobby Samaria dans des propos relayés sur le site de la Fédération Namibienne de Football (NFA) et rapportés par APS. Et avec la foi et l’esprit de groupe autour de l’équipe, il est possible pour nous de provoquer un bouleversement. »

Et voilà les Lions sont avertis. Pour cause, la Namibie arrive dans cette troisième journées des qualifications à la Coupe du Monde 2022 avec le plein de confiance. Les Brave Warriors surprenne depuis le début en récoltant quatre points sur six possibles après leur match nul contre le Congo (1-1) et la victoire à Lomé face au Togo.

« Depuis que tous les professionnels ont rejoint l’équipe lundi, nous sommes passés à la vitesse supérieure dans nos préparatifs et les joueurs affichent un bon mental », a poursuivi Bobby Samaria.

