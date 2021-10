El Hadji Ousseynou Diouf, Conseiller Spécial d’Augustin Senghor pour les équipes nationales, présent au Stade Lat Dior samedi soir pour assister à la rencontre Sénégal – Namibie, s’est prononcé sur la victoire des Lions (4-1).

Sur le match

« Je ne peux que remercier mes petits frères. Ils ont été très sérieux. On sait que le Sénégal fait partie des meilleures sélections de ce Continent et les joueurs ont répondu présents. Ce qui m’a plus plu est qu’il y avait un bon contenu. »

Gagner la CAN avec cette équipe ?

« Cela ne dépend que des joueurs. Ils sont talentueux et solides. Aujourd’hui, le plus important c’est d’etre des tueurs de match et ils l’ont montré. D’habitude, on menait par 1, 2 … Il y a quelque chose qui est entrain de naitre avec cette équipe. Ils sont sérieux, déterminés et surtout concentrés. »

Comment préparer le match retour ?

« Le plus important a été fait. L’Etat et la Fédération ont affrété un avion qui va nous emmener demain dimanche à 12 heures et demie. Nous savons que cela va être dur, mais quand tu es dans le haut niveau, c’est dans la tête surtout que tu gères les certaines choses. »

Sur la suite des qualifications

« On a envie de jouer cette Coupe du Monde, c’est très important. Pour moi, aujourd’hui, une Coupe du Monde sans le Sénégal et l’Algérie, l’Afrique n’aurait pas de représentant. Pour le Sénégal, on doit désormais mettre La Terranga de côté et écraser nos adversaires sur des scores de 5-0, 10-0 ou même 15-0 pour envoyer un message. »

