A 24 heures de « l’Abidjan Thai Fight 3 », Sport Events Cote d’Ivoire a donné rendez-vous aux différents combattants ce vendredi 8 octobre au cœur d’Abidjan Mall pour la traditionnelle pesée.

Une occasion mise à profit par les athlètes pour se lancer des piques à travers des joutes verbales. Un exercice auquel Binaté Youssouf, la vedette du Muay Thai ivoirien à côté d’Oli Yves Roland n’a pas échappé avec son adversaire sénégalais Casimir Diatta.

Avec dans son escarcelle 57 combats pour 52 victoires et 5 défaites, Binaté Youssouf plus connu en France et en Thaïlande qu’en Côte d’Ivoire, combattra sur ses terres pour la deuxième fois après 1996. Et ce sera face au sénégalais Casimir Diatta dans la catégorie des -71 kg.

« Je n’ai aucune pression. Une fois sur le ring, il n’aura personne autour. J’espère que mon adversaire sera frais pour que nous fassions un bon combat », a-t-il indiqué d’entrée

Pour sa part, le combattant sénégalais a promis en finir avec l’ivoirien. « Nous promettons un beau combat. Peu importe ce qui va se passer, le public sera ravi de voir ce combat. Je pense que ce combat, je vais le gagner. Je crois que je vais le finir. Ne T’inquiète pas pour ça. On est chaud. On n’a pas quitté le Sénégal pour jouer. Qu’il soit prêt », a-t-il lancé.

En guise de réponse, Binaté Youssouf préfère se fier à sa technique pour triompher ce samedi « Je promets un bon combat. Je ne suis pas un bagarreur. Moi c’est la technique pure. Et je crois que la technique l’emporte toujours. On vous promet un beau combat et on verra qui va gagner. Mais je sais que je vais gagner », a-t-il répliqué.

Cette bataille qui s’annonce folle entre Binaté Youssouf et Casimir Diatta sera l’avant dernier combat de la soirée. Il interviendra entre le premier championnat d’Afrique WBC qui verra l’ivoirien Tano Jérémie et le Togo Kudzété pour la première ceinture. Ce sera dans la catégorie des 63,5 kg. La conquête de la deuxième ceinture interviendra en clôture de cette soirée qui s’annonce exquise.

Et pour cette ceinture, l’ivoirien Olivier Konan Bouda et le Kényan Achebi Martin se défieront dans la catégorie des -65 kg. En pleine confiance, l’athlète ivoirien se dit prêt pour ce choc. « Je suis prêt.je me suis bien préparé. Et je promets la victoire à la Cote d’Ivoire », a-t-il assuré. Justin Audi, le PDG de Sport Events Cote d’Ivoire a appelé les populations ivoiriennes à se mobiliser pour ce rendez-vous. « Nous invitons le public ivoirien venir communier, pousser ses athlètes et vivre de grands moments de Muay Thai », a-t-il invité.

Huit combats seront au programme pour cet « Abidjan Thai Fight 3 » prévu ce samedi 9 octobre à partir de 18 heures à la rotonde du palais des sports de Treichville. Le seul combat féminin entre l’ivoirienne Lisette Kpea et la camerounaise Lenou Chepe ouvrira cette grande soirée. Six pays dont la Cote d’Ivoire, le Cameroun, le Togo, le Ghana, le Sénégal et Kenya prendront part ce grand rendez-vous.

Par Sport Ivoire