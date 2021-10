Le Dr Abdourakhmane Fedior s’est prononcé sur l’état de l’infirmerie des Lions du Sénégal avant la rencontre de demain.

A quelques heures du troisième match du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, le Dr Abdourahmane Fedior a fait le point sur l’état de santé des Lions. Ce dernier, au micro de la FSF TV a affirmé que l’infirmerie de l’équipe nationale ne connaît aucun patient.

2 joueurs souffraient de blessures à leur arrivée. Il s’agit de Boulaye Dia et de Seny Dieng. L’attaquant du Villareal avait répondu présent à l’appel de Cissé non pour disputer les 2 matchs face à la Namibie, mais pour faire constater sa blessure au niveau du genou droit. Seny Dieng, quant à lui, se sent mieux a assuré le Dr Fedior qui a précisé l’aptitude du gardien à défendre les couleurs nationales demain face aux Brave Warriors. Le portier du Queens Park Rangers avait reçu un choc lors de son dernier match en club et ressentait des douleurs au niveau du cou et de l’épaule