Le sélectionneur des Lions a animé ce vendredi la conférence de presse veille de match Sénégal v Namibie.. Aliou Cissé a répondu aux différentes questions des journalistes notamment la présence de plusieurs joueurs dans la sélection sans temps de jeu conséquent en club. Selon lui, leur présence se justifie par un projet de continuité pour former un groupe solide.

Ibrahima Mbaye, Fodé Ballo-Touré, Nampalys Mendy, Bouna Sarr sont convoqués en équipe nationale pour la double confrontation Sénégal vs Namibie sans être au même niveau (en nombre de matchs joués) que leurs autres coéquipiers. Un sujet qui fait parler les observateurs depuis la publication de la liste.

A la veille du premier match face aux « Brave Warriors », le sélectionneur est revenu sur la question et justifie son choix de les convoquer. « Effectivement, nous avons des joueurs qui manquent de temps de jeu mais ce n’est pas l’ensemble du groupe. Je ne peux pas forcer les entraineurs à faire jouer nos joueurs. Je crois qu’aujourd’hui, il est important de garder une continuité. Et on ne peut pas non plus systématiquement changer et chambouler la tanière sous prétexte qu’il y’a une différence entre les joueurs au niveau du temps de jeu. »

Le sélectionneur fait toutefois une belle passe à ces joueurs. Selon, ils devront faire leurs preuves. « Je crois qu’avec ces garçons là, bien sur nous serons vigilants. A eux de s’accrocher, de se battre. Et je crois qu’en les appelant aussi, c’est une manière de leur montrer qu’on a confiance en eux. Et le jour où on leur donnera la possibilité de pouvoir entrer et prouver, qu’ils montrent qu’ils sont à niveau des objectifs que nous nous sommes fixés » a déclaré Aliou Cissé.

Le Sénégal fera face à la Namibie ce samedi à 19 heures au stade Lat Dior de Thies.

Eliminatoire CM 2022 : Sénégal vs Namibie : Choisissez votre onze !!! pic.twitter.com/NU8aN2907Y — wiwsport.com 🇸🇳 (@wiwsport) October 8, 2021

wiwsport.com