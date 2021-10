En tête de son groupe de qualification pour la Coupe du Monde 2022, le Sénégal accueille la Namibie ce samedi (19h00 GMT). Un match qui se jouera sans Boulaye Dia. Aliou Cissé s’est prononcé sur ce forfait.

A peine les qualifications à la Coupe du Monde 2022 commencées, le Sénégal a déjà enregistré six points en autant de journées. Mais pour poursuivre sur cette lancée avec la réception du deuxième du Groupe H, Aliou Cissé devra, par ailleurs, se passer des services de son attaquant titulaire, Boulaye Dia. Un absence de taille mais qui n’inquiète pas pour autant.

Le sélectionneur des Lions ne compte pas d’ailleurs changer de système par rapport au forfait du joueur de Villarreal. « Notre système de jeu ces derniers temps me donne beaucoup de satisfaction, mais pour moi, le système n’est pas important. Ce qui est important est l’animation », estime Aliou Cissé, présent en conférence de presse ce vendredi après-midi.

Buteur pour la première fois avec la sélection du Sénégal lors du dernier match face au Congo, Boulaye Dia a trouvé son assise dans les choix du sélectionneur, qui ne manque pas d’options pour le remplacer. « Nous avons un groupe pétri de talent ou devant on plusieurs possibilités, poursuit Cissé. Cela va être difficile de faire un choix, mais je suis sûr et certain que celui qu’on choisira sera à la hauteur. »

