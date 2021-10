Le Sénégal et la Namibie se croisent ce samedi pour la 6ème fois toutes compétitions confondues. Les Lions ont l’avantage avec 5 victoires en autant de sorties. Les deux équipes se retrouvent pour la 3ème fois en éliminatoires de Coupe du monde.

L’histoire démarre en 2001, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2002. Les Lions s’imposent devant les Brave Warriors (4-0) avec un triplé d’El Hadji Diouf et un but de Henri Camara. Au retour, en juillet 2001, le Sénégal étrille encore la Namibie (5-0). Pape Thiaw (15’, 30’), El Hadji Diouf (23’), Khalilou Fadiga (79’) et Moussa Ndiaye (81’) sont les buteurs. Les Lions se qualifient pour la Coupe du monde 2002 en terminant en tête du groupe 3 devant le Maroc, l’Égypte, l’Algérie et la Namibie.

En 2008, le Sénégal reçoit la Namibie en amical sur la route de la CAN 2008. Un doublé de Diomansy Kamara (9′, 73’) et un but d’Henri Camara (83’) ont permis aux Lions de s’imposer, malgré la réduction du score de Brian Brendell (62’).

En éliminatoires de la CAN 2017, les Lions se sont imposés sur le même score (2-0) en aller et retour. À l’aller, Cheikhou Kouyaté (35’) et Sadio Mané (56’) offraient la victoire aux leurs à Windhoek. Keita Baldé (33’) et Mame Biram Diouf (90’, s.p) étaient les buteurs du match retour au stade Léopold Sédar Senghor.

Le Sénégal mène la danse dans ces confrontations avec 5 victoires en autant de matches. Les Lions ont inscrit 16 buts contre 1 seul encaissé.

