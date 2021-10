Comme le Sénégal, la Côte d’Ivoire a vu son match aller contre le Malawi délocalisé en Afrique du Sud, pays placé sur la liste rouge Covid-19 par l’Angleterre. Et comme prévu, les Eléphants vont jouer sans leurs «Anglais». Par contre pour les Lions, on attend une réaction officielle sur le sort qui sera réservé à la bande à Sadio Mané.

Parti d’Abidjan sur le coup de 13h 30 Gmt, l’avion des Eléphants a atterri mercredi soir en terre sud-africaine à 19h 45 Gmt à l’aéroport international de Johannesburg, annonce la presse locale. Soit à 48 heures du match aller contre le Malawi comptant pour la 3e journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Composé de 24 joueurs avec à sa tête son capitaine Serge Aurier, le groupe des Eléphants n’a qu’un seul objectif : revenir avec les trois points lors de cette expédition au pays de Nelson Mandela. Chez les «Anglais», seul Willy Boly (Wolverhampton) est du voyage en Afrique du Sud pour ce qui est du contingent d’internationaux évoluant en Premier League. Les autres joueurs sont restés à Abidjan pour poursuivre la préparation avant de rejoindre Cotonou. «Willy Boly m’avait dit qu’il viendra pour les deux matchs, nous avons de très bonnes relations avec le club donc ils l’ont libéré sous certaines conditions parce qu’il y a quand même des conditions (…) Par contre les autres joueurs qui évoluent dans le championnat anglais sont restés sur Abidjan avec des membres du staff technique et médical pour préparer le deuxième match», a déclaré Patrice Beaumelle, le sélectionneur national.

Zaha, Pépé, JeanMichaël Seri et Maxwel Cornet sont restés à Abidjan

Du coup, le technicien français va devoir se passer de certains de ses cadres. Il s’agit de Wilfried Zaha, Nicolas Pépé, Jean-Mickael Séry et Maxwel Cornet. Ces quatre joueurs qui évoluent tous dans le championnat anglais n’ont pas été autorisés par leurs clubs respectifs, à effectuer le voyage en Afrique du Sud qui figure sur la liste rouge de la pandémie du Covid-19. «L’Afrique du Sud est placée dans une zone rouge, par rapport à cette règlementation, l’Angleterre a été très claire, ils ont réduit de cinq jours la mise en quarantaine, c’est-à-dire pour les joueurs qui partiraient en pays classés en zone rouge, ils auront cinq jours de quarantaine dans un hôtel, pour ceux qui sont vaccinés et dix jours pour ceux qui ne le sont pas, donc nous allons nous priver de certains joueurs anglais contre le Malawi à Johannesburg», avait expliqué Beaumelle.

Cependant, les joueurs concernés devraient être du voyage de Cotonou pour la rencontre retour prévue le 11 octobre 2021 contre le Malawi. Justement, comme la Côte d’ivoire, le Sénégal va aussi jouer en Afrique du Sud, à Johannesburg, pour la manche retour contre la Namibie. Le match est calé pour le 12 octobre à l’Orlando Stadium de Soweto. Face à la presse, vendredi dernier, pour les besoins de la publication de sa liste, Aliou Cissé avait à nouveau manifesté son inquiétude de se voir priver de ses «Anglais».

«Avec cette pandémie, cela devient de plus en plus compliqué pour les entraîneurs. Nous sommes en attente. Depuis la dernière date Fifa de septembre, on a constaté que les joueurs sud-américains avaient joué avec leurs sélections et quand ils sont revenus, ils avaient intégré leurs formations sans pour autant qu’ils soient confinés. Nous attendons donc que la Fifa mette sur un même pied joueurs africains et joueurs sud-américains et leur permettre de jouer les deux matchs et revenir dans leurs clubs sans pour autant être confinés», avait alerté le sélectionneur national. Qui n’a pas écarté un plan B : «A défaut, on constituera une deuxième équipe pour aller jouer face à la Namibie en Afrique du Sud. Nous avons des dirigeants qui sont capables de régler cette situation. Nous avons bon espoir. On en a beaucoup parlé cette semaine avec le président Augustin Senghor.» Cissé attendu sur la situation des «Anglais» Jouer le match retour sans ses titulaires Edouard Mendy (Chelsea), Sadio Mané (Liverpool) et Ismaïla Sarr (Watford) serait un coup dur pour Aliou Cissé. Même si pour le moment aucune communication officielle n’a été faite au niveau de la Fédération sénégalaise de football concernant la participation ou non des «Anglais».

Du coup, le face-à-face d’avant-match de cet après-midi (16h 30), entre le sélectionneur et la presse, sera scruté, par rapport surtout au sort qui sera réservé à la bande à Sadio Mané pour le déplacement de Joburg, mardi prochain.

Avec lequotidien