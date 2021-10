L’ancien attaquant star de l’équipe nationale El Hadj Diouf demande à ses compatriotes d’oublier certaines déclarations dans lesquelles Bouna Sarr faisait part de son intérêt exclusif pour les Bleus, avant d’opter pour le les Lions.

Le latéral droit du Bayern Munich, longtemps convoité par le Sénégal, a été convoqué pour la double confrontation contre la Namibie, les 9 et 12 octobre, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Dans un entretien publié dans l’édition de vendredi du quotidien sportif sénégalais Record, El Hadj Diouf a demandé à ses compatriotes et supporteurs des Lions « d’oublier ce qu’il avait dit dans le passé », faisant référence à ce qu’il considère comme ’’une erreur de communication’’ de Bouna Sarr.

Désormais « c’est à lui de dire : +je vais tout donner pour me faire pardonner+, comme Mbaye Niang lui aussi, à un moment donné », qui « mouillait le maillot », a-t-il déclaré. « Bouna (Sarr) doit être son propre avocat en faisant de bonnes performances avec l’équipe nationale », a insisté El Hadj Diouf, actuellement conseiller du président de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

« C’est important qu’il sache que les gens sont frustrés mais s’il fait de bonnes performances, ils seront là pour l’applaudir », a estimé le double Ballon d’or africain en 2001 et 2002. Selon El Hadj Diouf, le néo international sénégalais « fait partie d’une génération qui va écrire d’autres pages du football sénégalais ».

« On doit lui pardonner et avancer », a-t-il dit, rappelant que ceux qui viennent en sélection doivent avoir à l’esprit que le Sénégal est un quart de finaliste de la Coupe du monde. Le Sénégal est leader du groupe H des éliminatoires de la Coupe du monde, zone Afrique, avec au total six points au compteur. Il doit jouer ce samedi contre la Namibie dans le cadre de la 3-ème journée.