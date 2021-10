Malgré sa brillante saison 2020-2021, Edouard Mendy ne figure pas sur la liste des 30 nominés pour le Ballon d’Or France Football. Le portier sénégalais des Blues n’aura donc pas assez fait pour mériter la considération des votes.

C’est l’opinion footballistique qui s’indigne de l’absence d’Edouard Mendy sur la liste des 30 nominés pour le Trophée du Ballon d’Or France Football. Une situation qui a indigné plusieurs observateurs qui n’ont pas tardé à rappeler la saison phénoménale du Lion dans les cages de Chelsea, Champion d’Europe et vainqueur de la SuperCoupe d’Europe. Pour sa première saison en Ligue des Champions, Edouard Mendy a réussi à garder ses cages inviolées à 9 reprises en 12 matchs. Si les Blues sont parvenus à être sacrés champions d’Europe, Edouard Mendy y est d’un apport abyssal. Il a conclu la saison de C1 avec un pourcentage de 91% de tirs arrêtés, soit 0, 2 but encaissé par match. Aucun autre gardien de but n’a pu faire mieux que le Sénégalais.

D’ailleurs, si Mendy a été désigné Meilleur Gardien de but de l’année par l’UEFA, malgré l’Euro, c’est parce les performances de l’ancien rennais a forcé le respect et la reconnaissance. Puisque ces chiffres ne sont que dans la logique de ce qu’il réussit depuis deux voire trois ans, depuis Reims. En Premier League, Mendy est arrivé quelques journées après le début de la saison 2020-2021 avant de s’imposer en tant que titulaire devant Kepa Arrizabalaga. Au terme de l’exercice, Edou présente des chiffres hallucinants. 16 cleansheets en 31 rencontres de Premier League disputées la saison dernière avec un pourcentage de 70% de tirs arrêtés, soit 0,8 but encaissé par match. Enorme !!!

Qui plus est, certaines présences sur cette liste de 30 joueurs évoquent la curiosité des observateurs. Des joueurs comme Luka Modric, Bruno Fernandes, Karim Benzema ou encore Mason Mount auront fort à défendre leurs nominations devant le gardien de but des Lions. Qu-ont-ils fait de plus que le Sénégalais si ce n’est de participer à l’Euro 2020. Et encore, même si Mendy n’a pas disputé de compétitition interationale cet été à l’image de beaucoup d’autres joueurs parmi les 30 nominés, aucun de ceux-ci n’a été le plus déterminant de cette compétition pour faire valoir sa nomination.

Le Trophée du Ballon d’Or France Football est sujet de polémique depuis maintenant plusieurs éditions. Suscitant à chaque fois des doutes quant aux critères de sélection et de choix des nominés qui composent la liste des 30 joueurs. Cette édition n’aidera pas France Football à calmer le débat.

Edouard Mendy pourra tout de même se consoler d’une nomination pour le Trophée Yachine de cette édition aux côtés de Donnarumma, Ederson, Nueur, Navas ou encore Oblak.

Liste des 30 nominés pour le Ballon d’Or France Football 2021

Azpilicueta Barella Benzema Bonucci Chiellini De Bruyne Dias Donnaruma Fernandes Foden Haaland Jorginho Kane Kanté Kjaer Lautaro Lewandowski Lukaku Mahrez Mbappé Messi Modric Moreno Mount Neymar Pedri Ronaldo Salah Sterling Suarez

