C’est la première fois depuis 2016 ( le ballon d’Or n’a pas été décerné 2020) pour être plus précis qu’il ne figure pas dans la liste des nominés de ce trophée décerné par France Football. L’absence du placé 4e au Ballon d’Or 2019 est logiquement la plus emblématique, mais elle n’est pas injustifiée au regard des performances du sénégalais depuis plus d’un an.