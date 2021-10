Aliou Cissé s’est remémoré ce qui s’était passé à Windhoek il y a 21 ans, le jour de la première qualification du Sénégal à la Coupe du Monde.

Le long chemin vers la Coupe du Monde 2022 se poursuit samedi soir au Stade Lat Dior de Thiès contre la Namibie. Un adversaire qui réussit très souvent à l’Equipe Nationale du Sénégal et qui rappelle également d’excellents souvenirs au peuple sénégalais, notamment dans l’histoire de la Coupe du Monde.

En effet, en cinq confrontations face aux Brave Warriors, les Lions n’ont jamais essuyé la défaite. Mieux, ils ont toujours gagné (5 victoires, 16 buts marqués pour un encaissé). La plus forte des réussites du Sénégal face à la sélection namibienne reste la deuxième confrontation entre les deux nations.

Le 21 juillet 2001, le Sénégal se rend à Windhoek pour défier la Namibie dans le cadre de la dernière journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2002. Un match d’une réussite totale pour la bande à Aliou Cissé, puisqu’elle s’impose par 5 à 0 et le Sénégal accède pour la première fois en phase finale d’un Mondial.

En conférence de presse ce vendredi à la veille du match face à cette sélection de la Namibie que le Sénégal croisera pour la première fois depuis le 3 septembre 2016, le sélectionneur des Lions Aliou Cissé s’est remémoré de ce 21 juillet 2001.

« L’histoire entre le Sénégal et la Namibie date depuis 2001. J’ai vécu de grands moments dans ma carrière, mais je peux dire que Windhoek restera à jamais gravé dans nos mémoires parce que c’était la première qualification du Sénégal en Coupe du Monde. On était très heureux surtout avec la façon dont on a gagné le match. On a de très grands souvenirs de cette date », s’est rappelé Aliou Cissé.

