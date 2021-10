L’ancien international El Hadji Ousseynou Diouf invité à participer au Trophy Tour de la Coupe d’Afrique a évoqué les souvenirs qui lui rappelle ce trophée. Pas trop tendres, puisque l’ancien attaquant revoit ses larmes de 2002 à travers cette Coupe. Cependant, il croit dur comme fer que les Lions seront sacrés champions d’Afrique de cette édition.

«Cette coupe me rappelle mes larmes de 2002, au Mali. Mais je suis sûr et certain qu’avec l’union sacrée de tous les Sénégalais derrière cette équipe, rien n’est impossible. On a une très belle équipe, on a la meilleure équipe d’Afrique. J’y crois et c’est pour ça que je suis aux côtés du président Augustin Senghor. Je suis un homme de défi, je suis un homme courageux. Je sais que mes petits frères que j’ai laissés à l’hôtel ont besoin du soutien de tout le peuple sénégalais. Ils ont besoin d’être boostés et galvanisés. Je donne rendez-vous Inch’Allah après la CAN et je souhaite que cette coupe revienne au (Sénégal) avec les prières de tout le monde», affirme l’ancien international, par ailleurs double ballon d’Or Africain.

wiwsport.com