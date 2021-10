L’équipe nationale de la Namibie jouera « sans pression » sa double confrontation avec le Sénégal prévue vendredi et mardi prochains, pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022, a assuré son capitaine, Peter Shalulile.

Contre le Sénégal, l’équipe namibienne doit miser sur ses qualités collectives, selon Shalulile. « Je ne veux pas me mettre la pression, nous avons des joueurs de qualité. Le plus important, ce n’est pas qui va marquer, mais c’est de voir l’équipe gagner« , a dit Peter Shalulile. « Tout est question d’équipe et de projet, le football international est plus exigeant et est différent du football de club« , a analysé, concernant les deux matchs entre Brave Warriors et Lions, l’un des meilleurs buteurs des Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) et de la Namibie.

Le gardien Virgil Vries (Moroka Swallows, Afrique du Sud) pense également collectif, pour la double confrontation de son équipe avec le favori et leader du groupe H. « Je suis juste content d’être de retour pour représenter mon pays, nous pensons toujours que nous pouvons faire de notre mieux« , a dit Vries, qui a raté les deux premiers matchs de la Namibie à cause du Covid-19. « Nous sommes prêts à aller nous battre pour un résultat positif« , a ajouté le portier international namibien. La Namibie doit être solide à Thiès, où se jouera le match aller, et ensuite gagner le retour pour empocher trois points, poursuit Vries.

La seconde manche de la confrontation aura lieu à l’Orlando Stadium de Soweto, en Afrique du Sud. Le Sénégal domine ses concurrents du groupe H, avec six points. La Namibie est deuxième, avec quatre points. Viennent ensuite le Congo, avec trois points, puis le Togo, qui n’a récolté aucun point jusque-là. Pour les deux matchs, Bobby Samaria, le sélectionneur de la Namibie, a convoqué 25 joueurs.

