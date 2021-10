Une journée de compétition de power-lifting et body-building sera organisée le 11 décembre prochain à la place de la Nation avec 7 pays africains avec comme objectif de vulgariser cette discipline.

Le power-lifting est une discipline qui émane de l’haltérophilie, qui est, elle, une discipline olympique. composer 3 étapes : le squat, le lever de terre et le développer couché, la discipline tardive à prendre son envol au Sénégal. Deux catégories seront en compétition les juniors de -100kg et les seniors de +100kg.

Le body-building, un sport purement esthétique qui vise à exhiber un beau corps obtenu grâce à la musculation.

La Gambie, le Liban, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée ont confirmé leur participation, en plus du Sénégal. 16 Gambiens, 2 Ivoiriens, 2 Burkinabés, 4 Guinées et 6 Malines sont attendus.

