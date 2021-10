Battu par Miami lundi passé, Atlanta a encore perdu hier en match de préparation face à Cleveland (96-99). Gorgui Sy Dieng a réussi un bon match.

Auteur de 5 rebonds et une passe décisive en 14 minutes jouées, Gorgui Sy Dieng a réussi une meilleure performance cette nuit. Avec 31 minutes comme temps de jeu, le pivot a réussi un double-double. Il a inscrit 13 points, 11 rebonds et 6 passes décisives. Il est le 4e meilleur scoreur, le meilleur rebondeur et passeur chez les Hawks.

Tacko Fall n’a pas pris part à la rencontre du coté des Cavaliers. Le joueur aurait effectué un long voyage pour rejoindre l’équipe. Notons que la nouvelle saison 2021-2022 va démarrer le 19 octobre prochain. Les Bucks et les Nets vont ouvrir le bal.

