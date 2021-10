Tombeuse du Mali au match aller en tour préliminaires des qualifications pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans, l’équipe nationale du Sénégal de cette catégorie est en position favorable. Elle recevra ce jeudi à 17 heures les maliennes au stade Alassane Djigo.

Le Sénégal des moins de moins va accueillir en position de force ce jeudi pour le match retour au stade Alassane Djigo, avec un billet pour le suivant des éliminatoires de la Coupe du monde féminine qui se jouera à Costa Rica à aller chercher. Avec un succès à l’aller sur le score de 4 buts à 1, les filles de Aicha Henriette Ndiaye qui ont leur destin entre leurs mains préfèrent éviter les calculs. Elles vont chercher une nouvelle victoire, cet après-midi.

« C’est un match qu’on prépare avec beaucoup de sérieux. On fera face à une équipe malienne qu’on a gagné 4-2 chez elle. On n’a pas droit à l’erreur. Quand je parle de droit à l’erreur, c’est que ce n’était pas évident d’aller au Mali et de gagner cette équipe. L’aspect mental et physique des joueuses, on y travaille beaucoup. On est prêtes, parce que nous sommes conscientes de ce qui nous attend aujourd’hui. on a peaufiné beaucoup de stratégies pour avoir un succès à domicile face au Mali », a fait savoir l’entraîneur de l’équipe nationale du Sénégal.

Éliminatoires Mondial U20 : Les Lioncelles battent les maliennes (4-2) https://t.co/Ch7CxUCxkG — wiwsport.com 🇸🇳 (@wiwsport) September 27, 2021

